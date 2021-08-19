Euro
9.98
Dolar
8.53
BIST 100
1,449.59
Altın
1,781.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İBB'nin hayvan bakımevi yakınında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepki çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Pendik'te hayvan bakımevi yakınlarındaki bir alanda ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesine ilişkin görüntüler tepkiye neden oldu.

Metin Tokgöz, Hasan Hüseyin Kulaoğlu   | 19.08.2021
İBB'nin hayvan bakımevi yakınında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepki çekti Fotoğraf: Metin Tokgöz / AA

İstanbul

Pendik'teki Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı yakınlarında bir alanda, hayatını kaybeden hayvanların açılan bir çukura atılarak üstü açık bir şekilde bırakılmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı. Vatandaşlar da bu görüntüleri paylaşarak sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

Bunun üzerine olay yerine giden basın mensupları, bakımevinin bulunduğu yerden bir iş makinesi ile minibüsün hızlıca ayrıldığını gördü. Güvenlik görevlileri de gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

İş makinesinin çalıştığı yerde, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine ölen hayvanları gömme işlemi yapıldığı öğrenildi.

Burada gazetecilere açıklama yapan İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı Başhekimi Mevlüt Maytalman, İstanbul'daki hayvanların gömüldüğü yer dolduğu için yeni bir alan açtıklarını savundu.

Maytalman, "Buradaki hayvanların yüzde 80-90'ı trafik kazalarından, diğerleri de ilçe belediyelerden ve vatandaşlardan geliyor. Toplu gömü olduğu zaten İBB tarafından açıklandı. Gelen ölü hayvanların üzeri günlük olarak kapatılıyor, burada günlerce bekletildiği yok." iddiasında bulundu.

"İki metre mezar kazılıp kireç dökülmeli"

Huysuz İhtiyar Hayvan ve Çevre Aktivistleri Derneği Başkanı Ramazan Ölçer de İBB’nin kedi, köpek gibi ölen hayvanları biriktirip toplu halde gömdüğünü söyledi.

Sistem olarak ölen hayvanların, iki metre kazılan mezara kireç dökülerek koyulması ve akşamında da mezarın kapatılması gerektiğini belirten Ölçer, İBB’nin de bu şekilde gömmesi gerektiğini dile getirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD, çalışanları aşı yaptırmayan bakımevlerine fon vermeyi kesecek
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 210 milyonu geçti
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıpları artıyor
Avustralya’da salgının başından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 vakası kaydedildi
Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 58'e çıktı

Benzer haberler

İBB'nin hayvan bakımevi yakınında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepki çekti

İBB'nin hayvan bakımevi yakınında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepki çekti

Orman yangınında yaralanan hayvanlar Sahra Hastanesinde sağlığına kavuşuyor