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İBB'nin Beşiktaş Meydanı'ndaki çevre düzenlemesi "trafik yoğunluğu" şikayetlerine neden oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Beşiktaş Meydanı'ndaki çevre düzenlemesi nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, sürücülerin ve esnafın tepkisine neden oldu.

Hasan Hüseyin Kul  | 23.07.2023 - Güncelleme : 23.07.2023
İBB'nin Beşiktaş Meydanı'ndaki çevre düzenlemesi "trafik yoğunluğu" şikayetlerine neden oldu

İstanbul

Beşiktaş'ta sürdürülen proje kapsamında meydandaki köprülü kavşağın kaldırılması, otobüs duraklarının yerinin değiştirilmesi ve alanın yeniden düzenlenmesi, bölgedeki trafik yoğunluğunu artırdı. Dolmuş, minibüs ve taksi şoförleri ile esnaf ve bazı vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi.

Dolmuş şoförü Olcay Sırma, çevre düzenlemesini eleştirerek, meydanın daha kullanışlı olması gerektiğini söyledi.

Projenin yeniden değişeceğini duyduğunu dile getiren Sırma, "Otobüsler yolun ortasında yer kaplıyor. Meydan düzenlemesinden sonra trafik daha da yoğunlaştı." dedi.

Taksi şoförü Mehmet Saka da çevre düzenlemesi kapsamında yapılanları doğru bulmadığını belirterek, "İyisini bilirler ama şu anki vaziyeti görmüyorlar galiba. Şu anki durum rezalet... 21. yüzyılda yaşıyoruz, insanlar hala kırmızı ışıkta geçiyor. Beşiktaş'a yakışan bir hareket mi bu? Beşiktaş üzerinde büyük bir eksiklik var. Bunu kendileri de görüyordur, iyileştirmeyi de yapmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Yapboz oynuyorlar"

Minibüs şoförü İsmail İnal ise trafik yoğunluğundan dolayı Yıldız'dan Beşiktaş Meydanı'na gelemediğini, yolun bu bölümünün 28 dakika sürdüğünü anlattı.

İnal, çalışmaların farklı yerlerde devam ettiğini belirterek, "Bir yukarı, bir aşağı çalışıyorlar. Yapboz oynuyorlar. Biri yapıyor, biri bozuyor. Yapacak bir şey yok." diye konuştu.

Esnaf Aykut Oğuzhan Kara, Beşiktaş Meydanı'nda Sinan Paşa Camisi önündeki trafik ışıklarında yayaların çok fazla süre beklediğini ifade ederek, "Trafik ışığı kaldırılıp trafik akışı hızlandırılmalı. Üst geçit yapılırsa çok mutlu olurum." dedi.

Barbaros Bulvarı'nda çok fazla trafik ışığı olduğunu dile getiren Kara, iş yerine araçla geldiği için her sabah meydandaki trafiği çekmek zorunda kaldığını söyledi.

"Beşiktaş'a bu trafik yakışmıyor"

Projeye tepki gösteren vatandaşlardan Alaattin Akçay da ana arterin kesilmesinin yanlış olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın en güzel yerinde, en işlek cadde kesilmez. Gerçekten Beşiktaş'a bu trafik yakışmıyor. 35 senedir Beşiktaş'ta oturuyorum, esnafım. Tamam her şeyiyle yapılırsa çok iyi ama ben böyle bir proje görmedim. Kesinlikle yanlış bir proje. Ana yolu kestiler, burası otogar değil Beşiktaş Meydanı. Burası Anadolu'ya, Doğu'ya giden bir şey değil. Bu meydanı otogara çevirdiler, o yanlış."

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