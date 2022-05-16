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İBB, Müze Gazhane'de tepki çeken çizimleri kaldırdı

Kadıköy'deki Müze Gazhane duvarlarına yapılan çizimler, vatandaşların tepki göstermesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından kaldırıldı.

Mustafa Hatipoğlu, Alptekin Soykan   | 16.05.2022
İBB, Müze Gazhane'de tepki çeken çizimleri kaldırdı Fotoğraf: Alptekin Soykan/AA

İstanbul

İBB tarafından geçen yıl temmuz ayında hizmete açılan Müze Gazhane'nin duvarlarına çizimler yapıldı.

Çizimlerde uygunsuz görüntülerin bulunduğunu fark eden vatandaşlar, duruma başta sosyal medya platformları olmak üzere tepki gösterdi. Vatandaşlar, çocukların da rahatça görebileceği konumda bulunan çizimlerin kaldırılmasını istedi.

Müstehcen görüntüler içeren çizimler tepkiler üzerine İBB ekipleri tarafından kaldırıldı.

AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadak, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilenen malum rezil çizim, bugüne kadar Müze Gazhane'deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, 'tepkiler üzerine' çizimi kaldırmışlar. Darısı kirli zihniyetlerinin başına..." ifadelerine yer verdi.


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