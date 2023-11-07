İBB etkinliklerinde sürekli aynı sanatçılara yer verilmesi protesto edildi
İstanbul'da bir grup sanatçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) düzenlediği etkinliklerde, sürekli aynı sanatçıların sahne almasını protesto etti.
İstanbul
İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasının önünde bir araya gelen sanatçılar, sazlarına yapıştırdıkları siyah bantla çarpı işareti yaptı.
Sanatçılar, "Sanat kimsenin tekelinde değil", "Hakkımızı, vergilerimizi bir avuç zümre ile paylaşanları kınıyoruz", "Adalet İBB'nin neresinde?" pankartları taşıdı.
Halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar, yaptığı açıklamada, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) oylarıyla, çalışmalarıyla belli bir kazanım sağlayan İBB'nin etkinliklerinde bugün konser verecek yer bulamadıklarını söyledi.
İBB yönetiminin göreve geldiği günden itibaren bir kez dahi etkinlik yapamadığını belirten Aydınlar, "Bizler adaleti, eşitliği ve özgürlüğü sadece kendimize ya da bizim gibi düşünenler için istemiyoruz. Bizler adaleti, eşitliği ve özgürlüğü tüm kadrocu anlayışlara karşı, tüm gruplaşmalara karşı herkes için istiyoruz." dedi.
İBB'nin onlarca konser, yüzlerce etkinlik yaptığını belirten Aydınlar, "İBB tarafından yok sayılan biz emekçiler, müzisyenler olarak yanımızda bulunan, bizimle dayanışma gösteren işçi sınıfına selam ediyoruz. Bu şehirde yaşayan, 25 yıldır emek veren bizler, bir kere dahi akla gelmedik. Bunun neden olduğunu, bugün burada İBB yönetimine sormak istiyoruz." diye konuştu.
Grup adına basın açıklamasını okuyan Hasan Ali Sezer, İstanbul'da yaşayan sanatçılar olarak kentteki kültür, sanat faaliyetlerinin yeterli düzeyde kapsayıcı olmamasından büyük rahatsızlık duyduklarını kaydetti.
Özellikle İBB'nin, kentin tüm paydaşlarının kültürel zenginliğini, faaliyet süresince adil bir şekilde temsil edecek anlayışı hayata geçiremediğini belirten Sezer, yapılan kimi etkinliklerde hakim kültür anlayışının dışına çıkılamadığı gibi yer alan sanatçıların da adil bir şekilde belirlenemediğini ileri sürdü.
Sezer, İstanbul'da yaşayan onlarca sanatçı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Arkadaşımız pandemi sürecinden itibaren uzun zamandır yaşama tutunmaya çalışırken ne yazık ki son Serçeşme etkinliği dahil birçok etkinliklerden göz ardı edilmişlerdir. Etkinliklerde belirli bir çevre dışında neredeyse hiçbir sanatçıya yer verilmemiştir. Yıllardır sanata emek veren, üreten tüm sanatçılar olarak, İBB'yi şimdiye kadar ki kültür, sanat politikalarındaki kapsayıcı olmayan ve adalet duygusundan yoksun pratiğinden derhal vazgeçmesi konusunda uyarıyoruz."
Sezer, İBB yönetimine, "Kentimizde çağın ve toplumun ihtiyaçlarına cevap olabilecek, kültürel dokuyu ve tüm zenginlikleri gözeten, gençlerin gelişimine katkı sunabilecek, rahat ulaşılabilir ve adil bir şekilde tüm sanatçıları kapsayan planlamalarla kültür-sanat politikalarının hayata geçirilmesini talep ediyoruz." çağrısında bulundu.
Açıklamanın ardından Aşık Sinem Bacı, "Uyu deme" eserini söyledi, daha sonra grup dağıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.