İBB Başkan adayı Kurum mevcut İBB yönetimini eleştirdi: İstanbul'un kandırılan emekçileri sizden hesap soracak
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, mevcut İBB yönetimini eleştirerek, "Şundan emin olsunlar ki yüzde 80 başarı gösteremediler ama 31 Mart'ta yüzde 100 gidecekler." dedi.
İstanbul
Kadıköy'de düzenlenen "STK Temsilcileri-Kanaat Önderleri Buluşması"na katılan Kurum, ardından Bağdat Caddesi'nde vatandaşlarla buluştu.
İlgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, çocuklara oyuncak hediye etti. Kurum, caddede vatandaşlara projelerinden bahsederken bir vatandaş, "Allah yardımcınız olsun, arkanızdayız. Elimizden bir tek sandığa gitmek geliyor. Başka bir şey yapamıyoruz. Dualarımız sizinle." dedi.
Bir başka vatandaşın "En büyük sorun kentsel dönüşüm." demesi üzerine Kurum, "1 Nisan sabahı en önemli gündemlerimizden biri deprem, biri de ulaşım." ifadesini kullandı.
Kadıköy'de Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı
Daha sonra Kadıköy'de Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılan Kurum, açıkladıkları günden beri İstanbul'un sokaklarında projelerinin konuşulduğunu söyledi.
Kurum, İstanbul'a verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, "Hamdolsun milletimiz bizim verdiğimiz sözlere güveniyor. Çünkü bizim sözlerimiz öyle kollarını boşa sıvayanların verdiği sözlere benzemez. Biz kollarımızı bir kez sıvadık mı o kollar bir daha kapanmaz." dedi.
Tüm bu hizmet ve eserleri hep birlikte başaracaklarını ifade eden Kurum, "Bu kötü gidişi beraber durduracağız. Bu değişimi, bu şehrin başkanı olarak yapmayacağız, her evin evladı olarak yapacağız. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş, yükseliş dönemi başlayacak." diye konuştu.
"İstanbul'da kuralsızlık bitecek"
Kurum, temaslarını İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odasını (İSAROD) ziyaret ederek sürdürdü.
İSAROD Başkanı Günhan Sinar ile gazetecilere açıklama yapan Kurum, İstanbul'da 22 bin servisçi olduğunu, aileleriyle beraber 100 bin kişiden bahsedildiğini belirterek, bu rakamın İstanbul'un servislere, servisçilere ne kadar büyük ihtiyacı olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.
Kurum, servisçilere seslenerek, "Siz her gün trafiktesiniz, direksiyon sallıyorsunuz. Maalesef son 5 yılda İstanbul'a hizmet yolunda yürümek yerine kişisel hedefleri, amaçları, hayalleri yolunda İstanbul'a hizmeti unutan bir CHP'li büyükşehir yönetimiyle karşı karşıyayız. İstanbul trafiği daha da büyük bir çileye dönüşmüş durumda. Bizim belediyecilik anlayışımızda yol; medeniyet, hizmet, kaliteli hayat demektir. Yola çıktığınızda, ailenizle beraber bir yolculuk ettiğinizde hizmetten, oradaki medeniyetten bizleri görürsünüz." diye konuştu.
CHP'li İBB yönetiminde ulaşım projelerinin neredeyse tamamının durma noktasına geldiğini dile getiren Kurum, "Bunu aslında en iyi siz servisçi kardeşlerimiz bilir. İstanbul'u hep birlikte inşallah 31 Mart akşamı bu yanlış yoldan döndürmek zorundayız. Bunun çaresi de İstanbul'umuzu gösteriş belediyeciliğinden kurtarıp hizmet belediyeciliğine bir an önce kavuşturmak olacaktır. Tabii bu yolculukta sizin desteğiniz çok önemli." ifadesini kullandı.
Kurum, servisçilerin yıllardır beklediği plaka tahdidi meselesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühleriyle çözüldüğünü hatırlatarak şöyle konuştu:
"Şunun teminatı benim, bundan sonra İstanbul'da kuralsızlık bitecek, her şey kuralına göre işleyecek. Her şey olması gerektiği gibi standartlara kavuşacak. İstanbul'da korsan servisçilik dönemi 31 Mart akşamı bitecek. Sizlere de tıpkı taksi, minibüs ve dolmuşlarda olduğu gibi kazanımlarınızı kaybetmeden yıllık çalışma ruhsatı verilecek. Yine şirketler, fabrikalar, servis araçlarıyla personelini kendileri taşıyorlar. Bu servis araçlarımızı korsan servis araçlarından ayırt etmek ve taklidi bu manada ortadan kaldırmak için de barkod uygulamasına geçeceğiz. Burada ruhsatıyla, alın teriyle, emeğiyle çalışanlarla korsan servisi tamamen ayırmış olacağız. Mevcut İBB yönetimi 5 yıldır her gün artan bu korsan servis ağını da görmezden geldi, her iş, her problemde olduğu gibi."
İBB'nin vaatlerinin yüzde 80'inini yerine getirdiğine dair açıklamalara değinen Kurum, şunları kaydetti:
"İstanbul'un, İstanbullu kardeşlerimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Hesap ortada, kayıtlar ortada. Bilim insanlarımızın yaptığı hesaplara göre yüzde 80 başarı değil, yüzde 87 başarısızlık söz konusu. Verdiği her hedefte ilerlemesi işte yüzde 5-10-15, dolayısıyla ortalama yüzde 87 başarısız olmuş bir belediye anlayışıyla karşı karşıyayız. İstanbullular kül yutmaz. Sandık milletin aynasıdır ve ben inanıyorum ki milletin aynasında boylarının ölçüsünü 31 Mart akşamı alacaklar. İstanbullu kardeşlerim, 31 Mart'ta yanan otobüslerin, yok edilen yeşillerin, ihmal edilen caddelerin, kaderine terkedilen esnafın, yatırımların hesabını bir bir soracak. İstanbul'un kandırılan emekçileri, otobüs duraklarında bekleyen öğrencileri sizden hesap soracak. Karda, kışta, yolda mahsur kalan insanlarımız, orada metrobüs kuyruğunda çile çeken kardeşlerimiz, metro tünelinde yürümek zorunda kalan yaşlılarımız, önlerine sandık geldiğinde sizden hesap soracaklar. Bebek arabasını merdivenlerde sırtında taşıyan anneler, yok sayılan engelliler sizden hesap soracaklar. Şundan emin olsunlar ki yüzde 80 başarı gösteremediler ama 31 Mart'ta yüzde 100 gidecekler."
Kurum, İstanbul'da ulaşım ve trafiğe dair projelerine değindi, seçilmeleri halinde çalışmalara süratle başlayacaklarını söyledi.
İSAROD Başkanı Sinar da servis plakaları ve korsan servislerle ilgili sorunları anlattı, okul saatlerinin trafiğin yoğunluğuna göre ayarlanması ve çalışma ruhsatına dair uygulama taleplerini dile getirdi.
Programa, Cumhur İttifakı Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı ile çok sayıda servis şoförü katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.