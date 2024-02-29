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Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Kurum, Bağcılar’da “Fırıncılar İle Buluşma” programında konuşuyor
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İBB Başkan adayı Kurum, Mahmutbey Selanikliler Derneğinde gençlerle bir araya geldi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "El birliği içerisinde bizim tek hedefimiz İstanbul'a, İstanbul'un gençliğine hizmet etmek. İstanbul'un 39 ilçesinde hizmet etmekten başka bir amacımız yok." dedi.

Hikmet Faruk Başer  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
İBB Başkan adayı Kurum, Mahmutbey Selanikliler Derneğinde gençlerle bir araya geldi

İstanbul

Mahmutbey Selanikliler Derneğinde gençlerle bir araya gelen Kurum, iş kurmak isteyen gençlere destek vereceklerini söyledi.

Kurum, gençler için paylaşımlı ofislerin yapılacağını belirterek, "Gençlerimize ilişkin projelerimizi açıkladık. İlk işini kuracak gençlerimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz." diye konuştu.

İstanbul'un kaynaklarının doğru kullanılması durumunda kente yeteceğini aktaran Kurum, "İstanbul kendisinin dışında 81 ilde izi olan bir şehrimiz. O yüzden biz kaynaklarımızı doğru kullanmaya çalışacağız. Doğru insanlarla liyakatli kadrolarla çalışarak hizmetleri yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurum, hiçbir zaman bahane üretmeden, sadece işini yaptığını ve reklam siyaseti peşinde olmadığını vurgulayarak, "El birliği içerisinde bizim tek hedefimiz İstanbul'a, İstanbul'un gençliğine hizmet etmek. İstanbul'un 39 ilçesinde hizmet etmekten başka bir amacımız yok. Geçmişte de hiçbir zaman reklamların peşinde koşmadım, algı üretmedim, bahane üretmedim. İşim neyse o işimi yapmaya çalıştım." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu dile getiren Kurum, "Bu deprem şehrinde önceliğin deprem olması lazım. Deprem dönüşümü olması lazım. Bağcılar'da bugün 3 tane dönüşüm projesi yapan bir ağabeyiniz, kardeşinizim." diye konuştu.

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