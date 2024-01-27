Dolar
30.32
Euro
32.94
Altın
2,018.53
ETH/USDT
2,268.60
BTC/USDT
41,833.00
BIST 100
8,346.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İBB Başkan adayı Kurum: 31 Mart akşamı İstanbulluların kardeşi, yoldaşı olacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "31 Mart akşamı biz İstanbul'un başkanı olmayacağız. 31 Mart akşamı İstanbulluların kardeşi, yoldaşı olacağız. İstanbul'umuzu gelecek nesillere hazırlayacağız." dedi

Elif Somuncu  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
İBB Başkan adayı Kurum: 31 Mart akşamı İstanbulluların kardeşi, yoldaşı olacağız

İstanbul

Açılış öncesi vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektiren Kurum, yaptığı konuşmada, 31 Mart akşamı İstanbul'un her mahallesinin kazanacağını ve seçim akşamı İstanbul'un fetret dönemini hep birlikte bitireceklerini söyledi.

Seçim akşamı İstanbul'un tüm ilçelerinde yeniden yükselişi hep birlikte başlatacaklarını ifade den Kurum, "Gittiğimiz her mahallede bunu görüyoruz. Gençlerimizle, kadınlarımızla kazanacağız. Bu hareket gençlik ve kadın hareketi olacak. Sadece İstanbul'a odaklanacağız. İstanbul'un sorunlarına odaklanacağız. İstanbul'un trafik çilesini bitirmek, deprem riskini ortadan kaldırmak için, sosyal yardımlarını adaletli ve sürdürülebilir kılmak için hep birlikte el ele vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın 94'te yakmış olduğu işaret fişeğini İnşallah Türkiye Yüzyılında hep birlikte daha da yukarıya taşıyacağız. Fatih'in torunları olarak bizim bunu yapmamız boynumuzun borcudur." dedi.

İstanbul'a sahip çıkacaklarını, kenti yeniden ehil ellere teslim edeceklerini, yeniden AK Parti belediyeciliğine kavuşturacaklarını ve tam zamanlı hizmet vereceklerini aktaran Kurum, vatandaşların ihtiyaçlarını, eksiklerini giderecekleri, hep sokakta olacakları bir yönetim anlayışını İstanbul'a sunacaklarını kaydetti.

Murat Kurum, "31 Mart akşamı biz İstanbul'un başkanı olmayacağız. 31 Mart akşamı İstanbulluların kardeşi, yoldaşı olacağız. İstanbul'umuzu gelecek nesillere hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB Başkan adayı Kurum: 31 Mart akşamı İstanbulluların kardeşi, yoldaşı olacağız
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Nuland, Türkiye'ye geliyor
"Gazze Savaşı'nda Medyanın Hakikat Mücadelesi" sempozyumunda küresel kamuoyu ve sivil toplum ele alındı
Diyanet İşleri Başkanlığı 16 kadın il müftü yardımcısı alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay kamuya 35 bin sağlık personeli alacağız

Benzer haberler

İBB Başkan adayı Kurum: 31 Mart akşamı İstanbulluların kardeşi, yoldaşı olacağız

İBB Başkan adayı Kurum: 31 Mart akşamı İstanbulluların kardeşi, yoldaşı olacağız

Cumhur İttifakı, Ankara'nın 16 ilçesinde mevcut belediye başkanlarını yeniden aday gösterdi

Cumhur İttifakı'nın Ankara ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

Cumhur İttifakı'nın ABB başkan adayı Altınok, Sincan'da muhtarlarla bir araya geldi

Cumhur İttifakı'nın ABB başkan adayı Altınok, Sincan'da muhtarlarla bir araya geldi
Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok, Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok, Anıtkabir'i ziyaret etti
İBB Başkan adayı Kurum: 3 temel gündemim var; kalıcı istihdam, güçlü bir ticaret, güçlü ev ekonomisi

İBB Başkan adayı Kurum: 3 temel gündemim var; kalıcı istihdam, güçlü bir ticaret, güçlü ev ekonomisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet