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HSK'ye yeni üye seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Abdullah Sarica  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
HSK'ye yeni üye seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Prof. Dr. Çetin Arslan'ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi seçilmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK'de boşalan 1 üyelik için 31 Ocak'ta TBMM Genel Kurulunda yapılan seçimde Prof. Dr. Arslan, HSK üyeliğine seçilmişti. Arslan'ın HSK üyeliğine seçilmesine yönelik TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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