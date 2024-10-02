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HSK, Yargıtaya 8 yeni üye seçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İzmir Karşıyaka Başsavcısı Ali Rıza San, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı'nın da arasında olduğu 8 hakim ve savcı Yargıtayın yeni üyesi oldu.

Abdullah Sarica, Cemil Murat Budak  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
HSK, Yargıtaya 8 yeni üye seçti

Ankara

Hakimler Savcılar Kurulunca (HSK), boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği için seçim yapıldı.

HSK Genel Kurulunda bugün yapılan toplantı sonucu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İzmir Karşıyaka Başsavcısı Ali Rıza San, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Daire Başkanı Osman Kiper, İstanbul BAM Üyesi Murat Boylu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan, Yargıtayın yeni üyeleri oldu.

Yargıtay üyeliklerine seçilen başsavcı, başsavcıvekilleri ve hakimlerin yerine HSK tarafından daha sonra atama yapılacak.

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