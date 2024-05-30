Dolar
32.28
Euro
35.00
Altın
2,337.37
ETH/USDT
3,745.20
BTC/USDT
68,011.00
BIST 100
10,469.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

HSK, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Tabur hakkında soruşturma başlattı

Adalet Bakanı Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunca, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldığını, komisyon başkanlığı yetkisinin de sonlandırıldığını bildirdi.

Abdullah Sarica  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
HSK, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Tabur hakkında soruşturma başlattı

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüleri ve iddialarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını, komisyon başkanlığı yetkisinin de sonlandırıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakim ve Cumhuriyet savcılarının yargı etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorunda olduğunu belirtti.

Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca ilgilinin, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisi sonlandırılmıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin 9 sanığa 22 yıl 6'şar ay hapis talebi
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin "sanal asistanı" ve "özel sözlüğü" yatırımcılara rehber olacak
Üniversitelilerden Filistin'e destek
Kardeş cinayetinin arkasından "ekmek almaya kim gitsin kavgası" çıktı
HSK, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Tabur hakkında soruşturma başlattı

Benzer haberler

HSK, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Tabur hakkında soruşturma başlattı

HSK, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Tabur hakkında soruşturma başlattı

Bakan Tunç: AİHM kararlarının Avrupa Konseyine üye ülkelerce icra edilme oranı ortalama yüzde 79 iken, ülkemizde 90

Adalet Bakanı Tunç: (Sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenleme) Taslak çalışma Meclis grubumuzda

İstanbul ve Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 14 zanlı yakalandı

İstanbul ve Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 14 zanlı yakalandı
Adalet Bakanı Tunç: 27 Mayıs 1960 darbesi, vatanımıza ve milletimize yapılan bir ihanettir

Adalet Bakanı Tunç: 27 Mayıs 1960 darbesi, vatanımıza ve milletimize yapılan bir ihanettir
İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı

İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet