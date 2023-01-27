Holokost kurbanları İstanbul'da anıldı
İstanbul Üniversitesinde "Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İstanbul
Üniversitenin Cemil Bilsel Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Holokost'un tarih sayfalarına acıyla yazılan bir utanç olduğunu belirterek, "Kötülük ne kadar örgütlü olursa olsun, sevgi, barış ve kardeşliğin sesi de bir o kadar güçlüdür." dedi.
Demircan, bu tür yasların ardından din ve ırk fark etmeksizin herkesin göz yaşının renginin aynı olduğunu vurgulayarak, bu yolda bir ve birlik olmanın önemine işaret etti.
İnsanları inançları sebebiyle ayrıştırmanın, dünyanın en adaletsiz duruşu olduğunu kaydeden Demircan, "Dünyanın gözü önünde yaşanan, insanlık vicdanında derin yaralar açan Holokost vahşetini unutmamak, benzerlerinin yaşanmasını önlemek ve günümüzde her türlü ırkçı tehdit ve tehlikelere karşı önlem almak hepimizin görevidir." ifadesini kullandı.
"Holokost vahşetine karşı insanlığın evrensel sesini duyuruyoruz"
Bakan Yardımcısı Demircan, Türkiye'nin tarihinden aldığı güçle ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve İslam karşıtlığı gibi aşırılıkların önlenmesi yönünde olağanüstü çaba gösterdiğini aktararak, "Farklılıklarımızdır en büyük zenginliğimiz. Holokost vahşeti ve daha nicelerinin vicdan ayıbına karşı, insanlığın evrensel sesini duyurmaya devam ediyoruz." diye konuştu.
Türkiye'nin geçmişten aldığı mirasla hiçbir ayrıma yer vermeden sevginin dilini çoğaltmaya devam ettiğini dile getiren Demircan, "Tarih şahittir ki insanların taşıdığı ruh, insani değerlerin toprağından yoğrulmuştur. O toprak ki Ağlama Duvarı'nı Mescid-i Aksa ile sırt sırta buluşturmuştur. Davası insanlık olanın sevgidir kazanımı." değerlendirmesinde bulundu.
Demircan, Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü kapsamındaki etkinliklerin 2011'den bu yana düzenlendiğine işaret ederek, soykırımda hayatını kaybedenleri saygıyla andı.
Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ile Almanya ve Polonya'nın Türkiye Büyükelçiliğinden temsilcilerin de katıldığı törenin sonunda, Holokost'ta katledilen milyonlarca Yahudi, Roman ve engellileri anmak üzere mumlar yakıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.