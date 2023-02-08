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Hırvatistan ekibi arama kurtarma çalışması için Bolu'dan Adana'ya hareket etti

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışması için Hırvatistan'dan gelen ve Bolu'da mola veren 40 kişilik ekip, Adana'ya doğru yola çıktı.

Mehmet Emin Gürbüz   | 08.02.2023
Hırvatistan ekibi arama kurtarma çalışması için Bolu'dan Adana'ya hareket etti Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Arama kurtarma çalışması için kara yoluyla Türkiye'ye gelen Hırvatistan Sivil Savunmaya bağlı 3 kamyon, 1 kamyonet, 5 minibüs ve 3 hafif ticari olmak üzere 12 araç ve 40 kişilik ekip, gece Bolu'da mola verdi.

Karaçayır Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde konaklayan ekiptekiler, sabah saatlerinde araçlarına yakıt aldıktan sonra polis ekipleri eskortluğunda hareket etti.

Hırvat arama kurtarma ekibi, görevlendirildikleri Adana'da çalışmalara katılacak.

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