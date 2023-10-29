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Hindistan'ın kutlu minaresi Kutub Minar, Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki kutlu minare olarak bilinen Kutub Minar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Hindistan'ın kutlu minaresi Kutub Minar, Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

Ankara

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, X'ten yaptığı paylaşımda, başkentin en eski ve ikonik eserlerinden 72,5 metre yüksekliğindeki Kutub Minar'ın kırmızı ve beyaz renklere büründüğünü ifade etti.

Sunel, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kutub Minar'ın Türk bayrağıyla aydınlatılmış görselini paylaştı.

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