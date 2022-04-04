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Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde heyelan nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 04.04.2022
Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde meydana gelen heyelan yüzünden ulaşıma tamamen kapanan yolda, Karayolları ekipleri toprak kaldırma işlemlerini tamamladı.

Ekipler yol, refüj ve tünel tüpleri üzerindeki temizlik çalışmasını sürdürüyor.

Yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle sürücüler, İstanbul yönünde Abant gişelerinden, Ankara yönünde de Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

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