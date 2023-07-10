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Heyelan nedeniyle kapatılan TEM Otoyolu'nun Kahramankazan gişelerinde trafik ekipleri önlem aldı

TEM Otoyolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle kapatılan Ankara-İstanbul yolu Kahramankazan gişelerinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince önlem alındı.

Cankut Taşdan  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Heyelan nedeniyle kapatılan TEM Otoyolu'nun Kahramankazan gişelerinde trafik ekipleri önlem aldı Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

TEM Otoyolu'nda yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Ankara-Bolu-İstanbul yönünü kullanacakların, Eskişehir istikametini tercih etmeleri ya da yağışın olumsuz etkisi geçene kadar ilde beklemeleri yönünde tavsiyede bulunuluyor.

Yolcuların zorluk yaşamaması için de Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kahramankazan gişelerinin önünde tedbir alınarak geçişlere izin verilmediği görüldü.

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