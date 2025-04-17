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Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda çalışmalar sürüyor

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda çalışmalar devam ediyor.

Elif Erdoğdu Hamarat, Bilal Kahyaoğlu  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda çalışmalar sürüyor Fotoğraf:Elif Erdoğdu Hamarat/AA

Kastamonu

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Çelebiler Mahallesi mevkisinde 13 Nisan'da meydana gelen heyelanın ardından başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çöken yaklaşık 40 metrelik kısımda yolun trafiğe açılması için çalışma yürütüyor.

Yolun çöken kısmı ve yürütülen çalışmalar dron ile görüntülendi.

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