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Heyelan nedeniyle kapanan Erzincan-Sivas kara yolu tek şeritli ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle çift yönlü kapanan Erzincan-Sivas kara yolu, tek şeritli ulaşıma açıldı.

Barış Yalçınkaya   | 19.08.2022
Heyelan nedeniyle kapanan Erzincan-Sivas kara yolu tek şeritli ulaşıma açıldı Fotoğraf: Barış Yalçınkaya / AA

Erzincan

Sakaltutan mevkisinde etkili olan kısa süreli sağanak, heyelana neden oldu.

İki farklı noktadaki heyelan nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle çalışma başlattığı bölgeye giden Erzincan Valisi Mehmet Makas, heyelan yerini inceledi.

Bölgede uzun araç kuyrukları oluşu, Kızılay ekipleri yolda kalan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Ayrıca Erzincan'daki Üniversite Kavşağı'nda önlem alan trafik ekipleri de araçların Sivas istikametine geçişine izin vermedi.

Ekiplerin çalışmasıyla yol tek şeritli açıldı

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kara yolunda tek şeritli ulaşım sağlanmaya başlandı.

Vali Makas, gazetecilere, akşam saatlerinde bölgede beklenmeyen bir yağışın yaşandığını söyledi.

Sakaltutan'ın, Erzincan-Sivas arasında bulunan yüksek rakımlı bir geçit olduğunu anlatan Makas, şöyle devam etti:

"Devletimiz bütün imkanlarıyla burada. İl Özel İdaresi, DSİ, Karayolları teşkilatımızla beraber Erzincan Belediyemiz, her bir teşkilatımız burada ve müdahale ediyoruz. Yol öncelikli olarak rüsubatı temizlemek amacıyla iki taraflı kapatıldı. İnşallah ilk bağlamda tek şeritli olarak şimdide çift şeritli olarak açmak üzereyiz. Türk Kızılay'ı ile beraberde yolda kalan vatandaşlarımıza erzak temini de yapmaktayız. İnşallah en kısa zamanda yolu trafiğe açacağız."

Vali Makas'a incelemelerinde Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt da eşlik etti.

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