Dolar
14.69
Euro
16.15
Altın
1,932.05
ETH/USDT
3,478.90
BTC/USDT
46,169.00
BIST 100
2,297.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu saat 16.00'da ulaşıma açılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Dağı Tüneli'nin bulunduğu bölgedeki heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun saat 16.00 itibarıyla ulaşıma açılacağını bildirdi.

Arife Yıldız Ünal   | 04.04.2022
Heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu saat 16.00'da ulaşıma açılacak

Ankara

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM),  Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Anadolu Otoyolu'nu açma çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, "Güzergah yıkama işlemleri ise devam etmektedir. Yol, bugün saat 16.00 itibarıyla ulaşıma açılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de  AA muhabirine, heyelandan sonra çalışmaların hızlı şekilde başladığını, özverili çalışmalar sonucunda yolun ulaşıma açılma aşamasına geldiğini belirtti.

Yolda yıkama ve temizleme çalışmasının sürdürüldüğünü aktaran Ümit, "Saat 16.00 gibi Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde ulaşım, gidiş ve geliş ikişer şeritten olacak şekilde ulaşıma açılacak. Birer şeritte ise çalışmalar sürecek." dedi.

Vali Ümit, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'de nüfusun yarısından fazlası Kovid-19'a karşı takviye doz aşı yaptırdı
Almanya'da bir kişi, sahte aşı kartı satmak için 90 kez Kovid-19 aşısı oldu
Çin'de son 24 saatte 1405, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin'in Şanghay kentine Kovid-19'la mücadele için binlerce sağlıkçı gönderildi
Haftalık il bazlı 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Benzer haberler

Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu saat 16.00'da ulaşıma açılacak

Elon Musk, Twitter’da yüzde 9,2’lik hisse satın aldı

Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor

Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor
Ordu’da heyelanlara karşı yeni yerleşim alanları belirlendi

Ordu’da heyelanlara karşı yeni yerleşim alanları belirlendi
Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor

Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor