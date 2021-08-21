Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı
Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
İstanbul
Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Adalar İtfaiyesi, yangına müdahale etmeye başladı.
Orman Genel Müdürlüğü de yangın bölgesine 4 uçak, 5 helikopter ve 5 arazöz sevk etti. Kartal ve Maltepe itfaiye ekipleri de adaya yönlendirildi.
Yangına, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürerken, bölgede yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Vali Yerlikaya, Heybeliada'ya gitti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yangın söndürme çalışmalarını koordine etmek üzere Heybeliada'ya gitti.
"Bölgeye süratle söndürme ekipleri sevk edildi"
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, emniyet, itfaiye ve Orman Harekat Merkezlerinden alınan bilgilere göre saat 13.15’te Adalar ilçesi Heybeliada Kuleli Köşk mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktığı belirtildi.
Bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 TOMA ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir. Balıkesir ve Bursa’dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya’dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır."
Kıyı Emniyeti vatandaşları tahliye ediyor
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Heybeliada'da orman yangını olduğu ihbarı üzerine bölgeye KEGM-3 botunu sevk etti. KEGM-3, bölgedeki vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi.
Acil durum müdahale gemisi Nene Hatun ile KEGM-5 ve KEGM-6 botları da bölgeye intikal ediyor.
Kızılay'ın Gençlik Kampı'ndaki öğrenciler tahliye edildi
Bu arada, Türk Kızılay, Heybeliada’da bulunan Gençlik Kampı'ndaki öğrencileri tahliye ederek güvenli bölgeye alındığını duyurdu. Kızılay, kamp personeliyle söndürme çalışmalarına destek verdiklerini bildirdi.
MSB'den yangın söndürme çalışmalarına destek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Heybeliada'daki yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgedeki birlikten bir yangın söndürme aracı ile personelin görevlendirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, görevlendirilen araç ve personelin yanı sıra İstanbul Tersanesi Komutanlığından da çıkarma gemisi ile iki yangın söndürme aracının bölgeye gönderildiği belirtildi.
Adalar Belediye Başkanı Gül'ün açıklaması
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, bir televizyon kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamada, rüzgar ve lodosun etkisiyle yangının büyüme eğiliminde olduğunu belirterek, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini, çalışmalara gönüllü kuruluşlar ve halkın da destek verdiğini söyledi.
Heybeliada'da orman ile yerleşim yerlerinin nerdeyse iç içe olduğunu, o yüzden her zaman risk bulunduğunu aktaran Gül, "Eğer süre çok uzarsa yerleşim yerlerini tehdit etme riski var. Kısa sürede söndürebilirsek korkulan olmayacak. Olağanüstü bir şey olmazsa bir süre sonra söndürülebileceğimizi düşünüyoruz, dar alanda kalarak söndürmeye çalışacağız." diye konuştu.
Yangının Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi'nin yakınında olduğunu ama şu aşamada müzeye sıçrama ihtimalinin olmadığını belirten Gül, yangın nedeniyle şu anda yaralanan ya da etkilenen kimsenin olmadığını, feribot seferlerinde de bir aksama yaşanmadığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.