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Hersek Lagünü'nde soyu tükenme tehlikesi altındaki dikkuyruk ördeği görüldü

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü sulak alanında, soyu tükenme tehlikesi altında olan türler kategorisindeki dikkuyruk ördeği görüldü.

Güven Kaya   | 26.10.2021
Hersek Lagünü'nde soyu tükenme tehlikesi altındaki dikkuyruk ördeği görüldü

Yalova

Bugüne kadar 236 kuş türünün tespit edildiği Hersek Lagünü'nde, Altınova Belediyesi kuş gözlem ekibinin yaptığı son çalışmayla soyu tükenme tehlikesi altında olan türler kategorisindeki dikkuyruk ördeği de görüldü.

Altınova Belediyesi kuş gözlemcisi Fatih Bülbül tarafından yapılan çalışmada, nesli tükenme tehlikesi altındaki kırmızı listede olan dikkuyruk ördeği (Oxyura leucocephala) tespit edilerek kayıtlara geçirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bülbül, "Nesli tükenen kategorisinde kırmızı listede bulunan, alan için nadir tür olan dikkuyruk ördeği yıllar sonra Hersek Lagünü'ne gelerek bizlere sürpriz yaptı. Kış aylarına girdiğimiz bugünlerde sayıları bin 24 olan flamingoların yanında alanımızı şimdiden dolduran ördekler, balıkçıllar, batağanlar, dalgıçlar, martılar ve kıyı kuşları bizlere mutluluk vermekte. Flamingoların sayısı, bin 24 ile son yılların en yüksek seviyesine ulaşmıştır." diye konuştu.

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