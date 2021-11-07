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Gündem, Koronavirüs

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da düştü, İzmir'de arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 23-29 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları İstanbul ve Ankara'da azalırken İzmir'de arttı.

Ahmet Sertan Usul   | 07.11.2021
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da düştü, İzmir'de arttı

Ankara

Bakan Koca'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 23-29 Ekim'de her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (16-22 Ekim) İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 olarak kayda geçmişti.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya ve İzmir olduğunu belirtti.

İllere göre 23-29 Ekim'de her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Karabük (534,04), Yalova (489,77), Ordu (468,35), Zonguldak (449,59), Kocaeli (447,26), Bursa (392,06), Bolu (391,36), Tokat (384,37), Düzce (375,56), Çorum (371,99), Sakarya (368,48), Balıkesir (360,64), Kastamonu (360,01), Bilecik (356,17), Kahramanmaraş (339,51), Osmaniye (336,34), Amasya (322,51), Samsun (311,12), Kırşehir (304,89), Trabzon (299,54), Erzincan (296,46), İstanbul (293,02), Ankara (287,85), Tunceli (285,22), Kırıkkale (281,3), Giresun (273), Bartın (268,87), Çankırı (264,51), Sinop (255,94), Tekirdağ (250,03), Kırklareli (244,93), Adana (240,05), Kütahya (239,64), Kilis (227,6), Çanakkale (222,33), Eskişehir (219,17), Rize (216,63), Manisa (211,29), Hatay (196,95), Niğde (192,78), Sivas (190,13), Uşak (188,13), Adıyaman (182,46), Mersin (181,3), Ardahan (176,79), Karaman (176,13), Elazığ (170,08), Kayseri (166,45), Yozgat (163,92), Nevşehir (162,97), Denizli (162,74), Edirne (160,63), Malatya (160,39), Gümüşhane (154,55), Artvin (153,98), Isparta (150,35), Burdur (146,02), Bingöl (145,86), Konya (127,33), Afyonkarahisar (122), Gaziantep (115,13), Kars (113,36), Erzurum (111,04), Iğdır (110,77), Bayburt (79,36), Şanlıurfa (77,77), Aksaray (69,74), İzmir (64,81), Ağrı (62,38), Diyarbakır (62,02), Antalya (61,92), Bitlis (61,25), Muğla (50,86), Hakkari (49,91), Aydın (49,24), Muş (38,43), Siirt (35,34), Mardin (30,54), Van (27,32), Batman (26,92), Şırnak (12,83)."

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