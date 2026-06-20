Helal yemek sertifikalı AROYA kruvaziyeri Akdeniz'deki ikinci turunu tamamladı

Bu yılın ikinci seferine 13 Haziran'da İstanbul Galataport'tan başlayan AROYA Cruises'a ait gemi, Türkiye ve Mısır'ı kapsayan rotasında binlerce yolcuyu ağırladı.

151 bin groston ağırlığında, 335 metre uzunluğundaki AROYA, 19 güvertesi, 1678 kabini ve 3 bin 362 yolcu kapasitesiyle Akdeniz'in en dikkat çekici kruvaziyer gemileri arasında yer alıyor.

Tur kapsamında 1051 kişilik mürettebatın görev yaptığı ve çoğunluğu Rus 2 bin 40 yolcunun yer aldığı gemide, 15 restoran, 20 farklı eğlence ve yaşam alanı, 1000 kişiden fazla kapasiteye sahip tiyatro salonu, çocuk kulüpleri, su eğlence alanları, sanal gerçeklik merkezleri ve premium spa alanları bulunuyor.

Geminin öne çıkan konseptlerinden biri olan "Irth" restoranı ise Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı işbirliğiyle geliştirildi. Denizlerde hizmet veren ilk Suudi restoranı olarak konumlanan mekan, misafirlere ülkenin gastronomi kültürünü deneyimleme imkanı sunuyor.

Farklı kültürlere hitap eden tatil anlayışı

AROYA Cruises'ın öne çıkan özelliklerinden biri de farklı kültür ve yaşam tarzlarına hitap eden kapsayıcı hizmet anlayışı.

Helal yemek sertifikasına sahip gemide alkol servisi sunulmazken, spa, spor salonu ve havuz alanları belirli saatlerde sadece kadınların kullanımına sunuluyor. Diğer alanlarda ise ortak kullanım imkanı sağlanıyor.

Akdeniz'deki ikinci turunda Türkiye'den Marmaris, Bodrum ve Kaş'a, Mısır'dan ise İskenderiye'ye uğrayan gemi, Akdeniz'deki ikinci turunu tamamlamasının ardından bugün İstanbul'a döndü.

Yolcular, rota kapsamında limanlarda gemiden inerek gümrük işlemlerinin ardından Bodrum, Marmaris, Kaş ve İskenderiye'nin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti, alışveriş yaptı.

AROYA Cruises'ın sezon boyunca İstanbul çıkışlı 6 ve 7 gecelik Doğu Akdeniz seferlerini sürdürmesi planlanıyor.

"Misafirlerimizin tamamı Türkiye'yi çok seviyor"

AROYA Cruises Eğlence Operasyonları ve Ürün Geliştirme Müdürü Phil Knight, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil sezonuna başarılı bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Turdaki misafirleri ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını dile getiren Knight, "Sezonun kalan kısmı için çok heyecanlıyız. Dünyanın birçok yerinden, çok farklı milletlerden ve yaş grubundan misafirimizi ağırladık. Bizi bu turda çoğunlukla aileler tercih etti." ifadelerini kullandı.

Knight, misafirlerin Türkiye'ye yoğun ilgi gösterdiğini aktararak, "Misafirlerimizin tamamı Türkiye'yi çok seviyor. Daha önce gelip bizimle tekrar gelenler, ilk kez bu turda Türkiye'ye gelenler dahil hepsi Türkiye'yi, Türklerin sıcaklığını ve misafirperverliğini çok beğendi. Türkiye çok güzel. Misafirlerimiz için farklı limanları deneyimlemek, farklı kara turlarına katılmak onları mutlu etti. Çok güzel vakit geçirdiler." diye konuştu.

Sezonun geri kalan bölümü için rezervasyonların sürdüğünü kaydeden Knight, şöyle devam etti:

"Bu sezon yoğun bir talep var. Gün geçtikçe çok sayıda misafirimiz bize katılmak için rezervasyon yapıyor. Yolcu rakamlarından çok memnunuz. Türk yolcu sayımız da gün geçtikçe artıyor. İstanbul'dan turu başlatmamız Türk misafirlerimiz için büyük kolaylık. Daha fazla Türk yolcuyu ağırlayacağımızı düşünüyorum. Bu turda Rusların yanı sıra Türk, Alman, İngiliz, Suudi Arabistanlı, Mısırlı ve farklı milletlerden yolcularımız vardı."

Aynı tura ikinci kez katıldı

Tura katılan yolculardan Övün Pepeli, ikinci kez AROYA Cruises ile seyahat ettiğini ve seyahatlerinin güzel geçtiğini söyledi.

Pepeli, "Geçen sene de geldik. Memnun kalınca bu sene de geldik. Bu sefer de aynı turu aldık. Birkaç arkadaşımızı da ekledik bu tura. Yemekler çok güzel. Hizmetler de güzeldi. Çok sayıda etkinliğe katıldık. Özellikle tiyatrodaki sirk etkinliği çok güzeldi." dedi.

Mısır programından memnun kaldığını dile getiren Pepeli, turun Mısır'ı kapsayan bölümünün daha uzun olmasını istediğini ifade etti.

Yolculardan Ahmet Ateş ise eşi ve kızıyla birlikte Bursa'dan tura katıldığını belirterek, "Gayet memnunum. Bursa'dan eşim ve kızımla katılıyorum. Her şeyini beğendim. Tur kapsamında en çok Marmaris'i sevdim. Düzenlenen etkinlikleri de takip ettik." diye konuştu.

