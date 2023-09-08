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Hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercihler alınmaya başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 bin 435 hekimin görev yerini belirleyecek 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercihlerin alınmaya başlandığını bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
Hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercihler alınmaya başlandı

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"11 bin 623'ü hekim ve 297'si yan dal uzmanı 1812 uzman hekim olmak üzere, 13 bin 435 hekimin görev yerini belirleyecek olan 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercihler bugün pbs.saglik.gov.tr'den alınmaya başlandı. Son başvuru tarihi 11 Eylül. Hayırlı olsun."

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