Hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" düzenledi
İstanbul, Sakarya ve Edirne'de çeşitli hastanelerde görev yapan doktorlar ve sağlık çalışanları ile tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için giydikleri kanlı önlüklerle sessiz yürüyüş düzenledi.
İstanbul/Sakarya/Edirne
Bebek Hümayun-u Abad Camii önünde bir araya gelen hekimler, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler eşliğinde Mısır Konsolosluğu'na kadar yürüdü.
Burada grup adına açıklama yapan doktor Dıhye Sezen, İsrail'in terör devletine dönüşerek Filistin'de uyguladığı sistematik zulüm ve işgali devam ettirdiğini, evleri, okulları, hastaneleri bombalayarak Gazze halkını abluka altında açlığa mahkum ettiğini söyledi.
Sezen, su vanalarını kapatan, tarlaları bombalayan ve kente gıda girişlerini engelleyen İsrail'in, bunları tüm dünyanın gözü önünde, saklamaya dahi gerek görmeden alenen gerçekleştirmeye devam ettiğini dile getirdi.
Gazze halkının un bulamadığı için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı haberlerinin geldiğini aktaran Sezen, "Bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanlar, yetersiz beslenmenin, susuzluğun, salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum ediliyor. Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olan Gazze'ye açılan tek kapı olan Refah Sınır Kapısı, aynı zalim elin ablukası altında insani yardımlara neredeyse hiç geçit vermiyor." diye konuştu.
Sezen, Refah Sınır Kapısı'nın mutlaka açılması gerektiğini vurgulayarak, "Devletimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı, milletimizi ve tüm insanlığı bu konuda ses vermeye davet ediyoruz. Bu duyarlılıkla gerçekleşen tüm adımlara, bildirilere, yürüyüşlere olan desteğimizi de dile getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Gönlü ve duası Filistin'in yanında olan vicdan sahiplerinin en büyük silahlarından birinin boykot olduğunu aktaran Sezen, "Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde boykot çağrımızı tekrarlıyoruz." dedi.
Sakarya
Tozlu Cami önünde beyaz önlüklerini giyerek toplanan hekim ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Adapazarı Kültür Merkezi önüne kadar "Hekimler ve sağlık çalışanları terör, soykırım ve işgale karşı yürüyor" temasıyla slogan atmadan yürüdü.
Burada grup adına açıklama yapan acil tıp doktoru Erdem Şentürk, İsrail'in Filistin'de uyguladığı sistematik zulüm ve işgalin devam ettiğini söyledi.
Şentürk, ev, okul ve hastanelerin bombalandığını, Gazze halkının abluka altında açlığa mahkum edildiğini belirterek, su vanalarını kapatan, tarlaları bombalayan ve kente gıda girişlerini engelleyen İsrail'in, bunları tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiğini kaydetti.
Bomba ve kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanların, yetersiz beslenmenin, susuzluğun ve salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum edildiğini dile getiren Şentürk, Refah Sınır Kapısı'nın mutlaka açılması gerektiğini anlattı.
Şentürk, boykot çağrılarını tekrarlayarak, "Hekimler ve sağlık çalışanları olarak, 12. haftasında toplandığımız sessiz yürüyüşümüzde tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından ayrılmayan Gazzeli meslektaşlarımızı tekrar selamlıyoruz. Sen kaybedeceksin İsrail. İnsanlık, Filistin halkı, beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar örenler kazanacak. Yıktığın hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak." ifadelerini kullandı.
Edirne
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.
Eski Cami önünde bir araya gelen öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla Saraçlar Caddesi'ne yürüdü.
Grup adına açıklama yapan Muammer Morkoç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının aralıksız sürdüğünü söyledi.
Gazze halkının zor günler yaşadığını belirten Morkoç, "Su vanalarını kapatan, tarlaları bombalayan ve kente gıda girişlerini engelleyen İsrail, bunları tüm dünyanın gözü önünde, saklamaya dahi gerek görmeden alenen gerçekleştiriyor. Bombaların ve kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanlar, yetersiz beslenme, susuzluk ve salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum ediliyorlar." dedi.
Morkoç, İsrail'e destek veren ülkelerin ve firmaların boykot edilmesi çağrısında bulundu.
Gazze'deki sağlık çalışanlarının tüm tehlikelere rağmen çalışmayı sürdürdüklerini vurgulayan Morkoç, şunları kaydetti:
"Biliyoruz ki İsrail bu savaşı kaybedecek ve insanlık kazanacak. Yıkılan hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak. İnsanlık dışı eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına sessiz yürüyüş kervanımıza ses olmaya davet ediyoruz."
Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.