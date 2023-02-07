Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'da enkaz alanlarında incelemelerde bulundu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki enkaz alanlarında incelemelerde bulundu.
Şanlıurfa
Bakan Nebati, merkez Haliliye ilçesindeki depremden hasar gören ve yıkılan binalardaki arama kurtarma faaliyetlerini yerinde inceledi.
Burada yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Nebati, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek onların taleplerini dinledi.
Bakan Nebati'ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.