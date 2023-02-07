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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'da enkaz alanlarında incelemelerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki enkaz alanlarında incelemelerde bulundu.

Rauf Maltaş   | 07.02.2023
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'da enkaz alanlarında incelemelerde bulundu Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Şanlıurfa

Bakan Nebati, Birecik ilçesinde depremden hasar gören ve yıkılan binalardaki arama kurtarma faaliyetlerini yerinde inceledi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Nebati, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Nebati, "Ülke olarak büyük bir felaketle karşılaştık. Devletimizin ve milletimizin gücüyle bu felaketi de atlatacağız inşallah.
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrardan Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

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