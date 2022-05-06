Dolar
14.94
Euro
15.79
Altın
1,883.24
ETH/USDT
2,729.20
BTC/USDT
36,338.00
BIST 100
2,455.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek, bir kira sertifikası satışı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, 1 kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Zeynep Canlı   | 06.05.2022
Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek, bir kira sertifikası satışı yapacak

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 9 Mayıs Pazartesi günü yapılacak ihalede, 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

10 Mayıs Salı günü yapılacak iki ihalede ise 6 yıl (2317 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli ve 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilleri yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin Devlet Başkanı Şi'den 'sıfır vaka politikasını ödünsüz sürdürme' mesajı
ABD'de Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısına sınırlama getirildi
Pfizer'in Kovid-19 hapının tekrar pozitif çıkan hastalara faydası konusunda kanıt yok
Türkiye'de 1253 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek, bir kira sertifikası satışı yapacak

Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek, bir kira sertifikası satışı yapacak