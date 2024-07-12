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AK Parti Grup Başkanı Güler, "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’’ne ilişkin TBMM’de basın toplantısı düzenliyor.
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Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM'de

Aynur Ekiz  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM'de

TBMM

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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