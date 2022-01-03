Dolar
13.40
Euro
15.23
Altın
1,826.90
ETH/USDT
3,821.10
BTC/USDT
47,172.00
BIST 100
1,911.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Havalimanında rahatsızlanan yolcunun midesinden 12 kapsül kokain çıkarıldı

İstanbul Havalimanı'ndaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede mide ve bağırsaklarındaki kapsüller ameliyatla alınan Venezuela uyruklu şüpheli tutuklandı.

İzzet Taşkıran   | 03.01.2022
Havalimanında rahatsızlanan yolcunun midesinden 12 kapsül kokain çıkarıldı

İstanbul

İstanbul Havalimanı'nda rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede mide ve bağırsaklarında 12 kapsül kokain tespit edilen Venezuela uyruklu şüpheli tutuklandı.

Yurt dışından geldiği İstanbul Havalimanı'nda 18 Aralık'ta rahatsızlanan yabancı uyruklu bir yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis kontrolünde hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili araştırma yapan ekipler, yurt dışından gelen yolcunun Venezuela uyruklu C.M.U.G olduğunu belirledi. Durumundan şüphelenilen yolcu, yapılan mülakatta 12 kapsül şeklinde sarılı kokain yuttuğunu beyan etti.

Tomografi kontrolünde de mide ve bağırsaklarda tespit edilen kapsüllerin ameliyatla alındığı şüpheli, taburcu olmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli C.M.U.G, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TURKOVAC, Omicron'a karşı da koruyuculuk sağlıyor
Ali Koç'un Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kovid-19'a yakalandı
Türkiye'de 33 bin 520 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 825 bin 819'a çıktı

Benzer haberler

Havalimanında rahatsızlanan yolcunun midesinden 12 kapsül kokain çıkarıldı

Havalimanında rahatsızlanan yolcunun midesinden 12 kapsül kokain çıkarıldı

Tutuklama ve adli kontrole itirazda yeni dönem başladı

Yılbaşında eylem hazırlığındayken gözaltına alınan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı

Tutuklama ve adli kontrole itirazda yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor

Tutuklama ve adli kontrole itirazda yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor