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Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi'nin ilk ürünü Pirireis'in deniz testleri başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis'in deniz testlerinin 6 Aralık'ta başladığını bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 09.12.2022
Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi'nin ilk ürünü Pirireis'in deniz testleri başladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis'in 6 Aralık'ta deniz testleri başladı.
Pirireis denizaltımıza icra edeceği harekatlarda emniyetli seyirler ve başarılı görevler dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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