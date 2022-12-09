Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi'nin ilk ürünü Pirireis'in deniz testleri başladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis'in deniz testlerinin 6 Aralık'ta başladığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis'in 6 Aralık'ta deniz testleri başladı.
Pirireis denizaltımıza icra edeceği harekatlarda emniyetli seyirler ve başarılı görevler dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı PİRİREİS’in 6 Aralık’ta deniz testleri başladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 9, 2022
PİRİREİS denizaltımıza icra edeceği harekâtlarda emniyetli seyirler ve başarılı görevler dileriz.#MSB pic.twitter.com/TjYYg9VkDp