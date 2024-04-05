Hava yolu şirketlerinden Ramazan Bayramı tatili için ek seferler
Hava yolu şirketleri, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil süresince 217 ek sefer düzenleyecek.
İstanbul
Geniş uçuş ağıyla misafirlerine ayrıcalıklı uçuş deneyimi sunan THY, Ramazan Bayramı tatili için mevcut uçuşlarının yanı sıra çok sayıda ek sefer planladı.
THY bu kapsamda, bugünden itibaren 14 Nisan'a kadar 6'sı AJet'in olmak üzere toplam 85 ilave sefer düzenleyecek.
Şirket, yolcu ve istasyonlardan gelecek taleplere göre ilave seferlerde güncelleme yapacak.
Pegasus Hava Yolları, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yurt içi ve dışı seferlerini artırdı. Hava yolu 15 Nisan'a kadar toplam 132 ek sefer düzenleyecek.
Yurt içinde en çok talep Adana ve Van'a oldu
Bayram tatili için Pegasus yolcularının yurt içinde en çok tercih ettiği noktalar, İzmir çıkışlı uçuşlarda Adana, Trabzon, Rize, Şanlıurfa ve Dalaman oldu.
İstanbul merkezli iç hat uçuşlarında en yoğun talep Van, Muş, Batman, Bingöl, Mardin, Erzurum, Adana ve Diyarbakır'a geldi.
Pegasus yolcuları, yurt dışı hatlarda ise Kıbrıs'ın yanı sıra en çok Venedik, Saraybosna, Üsküp, Bolonya, Milan, Paris, Roma, Belgrad, Madrid, Barselona, Hurgada ve Şarm el-Şeyh'i tercih etti.
İstanbul Havalimanı'nda 1404 uçuşla 269 bin 88 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor
Öte yandan İstanbul Havalimanı'ndan bugün 1404 uçuşun gerçekleşmesi ve toplam 269 bin 88 yolcunun seyahat etmesi planlanıyor.
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla artan uçuş ve yolcu trafiğine karşı gerekli önlemler alındı.
Bu tatilde en çok tercih edilen havalimanı olması beklenen İstanbul Havalimanı'ndan artan seyahat talebiyle birlikte bugün 1404 uçuşun gerçekleşmesi planlanıyor. Havalimanının bugün, 269 bin 88 yolcuya da ev sahipliği yapması bekleniyor.
Havalimanından, 9 Nisan Salı günü 1416 uçuşla 278 bin 688 yolcunun seyahat etmesi planlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.