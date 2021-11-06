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Gündem

Hava sıcaklıkları salı gününden itibaren azalacak

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve salı gününden itibaren birkaç derece azalması bekleniyor.

Harun Kutbe   | 06.11.2021
Hava sıcaklıkları salı gününden itibaren azalacak

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haftalık sıcaklık tahminlerine yer verildi.

Buna göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının 9 Kasım Salı gününden itibaren birkaç derece azalacağı tahmin ediliyor.

Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, Ankara'da 21-22, İstanbul'da 19, İzmir'de 27, Adana'da 28-29, Samsun'da 18-22, Erzurum'da 13-14 ve Şanlıurfa'da 26-28 derece civarında olacağı öngörülüyor.


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