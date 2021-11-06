Hava sıcaklıkları salı gününden itibaren azalacak
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve salı gününden itibaren birkaç derece azalması bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haftalık sıcaklık tahminlerine yer verildi.
Buna göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının 9 Kasım Salı gününden itibaren birkaç derece azalacağı tahmin ediliyor.
Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, Ankara'da 21-22, İstanbul'da 19, İzmir'de 27, Adana'da 28-29, Samsun'da 18-22, Erzurum'da 13-14 ve Şanlıurfa'da 26-28 derece civarında olacağı öngörülüyor.
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