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Gündem

Hava sıcaklıkları kuzey ve iç bölgelerde cuma günü mevsim normallerine yükselecek

Kuzey ve iç bölgelerde yarın mevsim normallerinin altında seyredecek olan hava sıcaklıklarının, cuma günü yükselmesi bekleniyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 10.11.2021
Hava sıcaklıkları kuzey ve iç bölgelerde cuma günü mevsim normallerine yükselecek

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, perşembe günü kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredecek hava sıcaklıklarının cuma günü artması öngörülüyor.

Sıcaklıkların, ülke genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

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