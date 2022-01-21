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Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Muhammed Gencebay Gür   | 21.01.2022
Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi

İstanbul


İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 Bursa-Avcılar-Büyükçekmece ve saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları ise saat 08.45 Bostancı-Karaköy-Kabataş ve aynı saatteki Karaköy-Kabataş-Bostancı seferlerini iptal ettiğini bildirdi.

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