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Hava Kuvvetlerinin ambulans uçağı, kalp rahatsızlığı bulunan 2 çocuk için havalandı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla kalp rahatsızlığı bulunan 2 çocuk, Trabzon'dan Ankara'ya getirildi.

Şaduman Türkay  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Hava Kuvvetlerinin ambulans uçağı, kalp rahatsızlığı bulunan 2 çocuk için havalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız (CN-235), AFAD Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığının talebi üzerine kalp rahatsızlığı bulunan 4 ve 1 yaşlarında 2 çocuğumuzu, Trabzon'dan alarak Ankara'daki hastanelere nakletti. Çocuklarımıza acil şifalar diliyoruz."

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