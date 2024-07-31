Hava Kuvvetlerinin ambulans uçağı, kalp rahatsızlığı bulunan 2 çocuk için havalandı
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla kalp rahatsızlığı bulunan 2 çocuk, Trabzon'dan Ankara'ya getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız (CN-235), AFAD Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığının talebi üzerine kalp rahatsızlığı bulunan 4 ve 1 yaşlarında 2 çocuğumuzu, Trabzon'dan alarak Ankara'daki hastanelere nakletti. Çocuklarımıza acil şifalar diliyoruz."
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Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 1 adet ambulans uçağımız (CN-235), AFAD Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığının talebi üzerine kalp rahatsızlığı bulunan 4 ve 1 yaşlarında 2 çocuğumuzu, Trabzon’dan alarak Ankara’daki hastanelere nakletti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 31, 2024
Çocuklarımıza acil şifalar diliyoruz.… pic.twitter.com/PiAQtqA3jS