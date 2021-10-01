Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar eğitim uçuşu gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarının Akdeniz Bölgesi'nde gerçekleştirdiği eğitim uçuşunun görüntülerini paylaştı.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından "Çelik kanatlı kartallarımız görevinin başında" mesajıyla paylaşılan görüntüde, bir F16 pilotunun son kontrollerini yapıp havalandığı anlara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin havadaki gözü olarak nitelendirilen bir Awacs uçağının uçuşuna ve tanker uçaktan F16'ya havada başarıyla yapılan yatık ikmaline yer verildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Çelik kanatlı kartallarımız görevinin başında!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 1, 2021
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Akdeniz bölgesinde eğitim görevi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/BKAnp8yG5I