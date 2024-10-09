Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak, acil organ nakli bekleyen vatandaş için havalandı
Samsun'dan, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla alınan kalp grefti, bir hastaya nakledilmek üzere İstanbul'a ulaştırıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımızla acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için 9 Ekim'de Çarşamba/Samsun'dan İstanbul'a kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Samsun'dan, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla alınan kalp grefti, bir hastaya nakledilmek üzere İstanbul'a ulaştırıldı.
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Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için 9 Ekim 2024 tarihinde Çarşamba/Samsun'dan İstanbul’a kalp grefti başarıyla ulaştırıldı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2024
Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/HKwL5XkSw3