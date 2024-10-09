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Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak, acil organ nakli bekleyen vatandaş için havalandı

Samsun'dan, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla alınan kalp grefti, bir hastaya nakledilmek üzere İstanbul'a ulaştırıldı.

Oğuzhan Sarı  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak, acil organ nakli bekleyen vatandaş için havalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımızla acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için 9 Ekim'de Çarşamba/Samsun'dan İstanbul'a kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Samsun'dan, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla alınan kalp grefti, bir hastaya nakledilmek üzere İstanbul'a ulaştırıldı.

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