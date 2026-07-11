Hava Kuvvetleri, Samsun'dan Ankara'ya 1 karaciğer ve 2 böbrek grefti ulaştırdı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ambulans uçak ile Samsun'dan Ankara'ya 1 karaciğer ve 2 böbrek grefti ulaştırıldığını bildirdi.