Hava Kuvvetleri, Samsun'dan Ankara'ya 1 karaciğer ve 2 böbrek grefti ulaştırdı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ambulans uçak ile Samsun'dan Ankara'ya 1 karaciğer ve 2 böbrek grefti ulaştırıldığını bildirdi.
Utku Şimşek
11 Temmuz 2026•Güncelleme: 11 Temmuz 2026
ANKARA
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:
"Hayata umut taşımaya devam ediyoruz. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına ait ambulans uçağımız, acil organ nakli bekleyen vatandaşlarımız için havalandı. 11 Temmuz 2026 tarihinde Samsun'dan Ankara'ya 1 karaciğer ve 2 böbrek grefti."