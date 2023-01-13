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Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk T-70 tipi helikopter teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Genel Maksat Helikopteri Tedariki Projesi kapsamında ilk T-70 tipi helikopterin Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiği bildirildi.

Utku Şimşek   | 13.01.2023
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk T-70 tipi helikopter teslim edildi

Ankara

T-70 tipi helikopterin teslimatına ilişkin görüntüler, Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşımda, teslim töreninin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde icra edildiği ve teslim alınan helikopterin görev yapacağı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında su takı töreniyle karşılandığı duyuruldu.

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Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk T-70 tipi helikopter teslim edildi

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