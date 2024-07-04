Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklardan Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan savaş ve destek uçaklarının, Kıbrıs Adası'nın güneyindeki uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi." ifadeleri kullanıldı.
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Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/r2naUo9v9W— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 4, 2024