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Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklardan Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan savaş ve destek uçaklarının, Kıbrıs Adası'nın güneyindeki uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklardan Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

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