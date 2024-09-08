Hava Kuvvetleri Komutanlığı, "Mısır Uluslararası Hava Fuarı"na iki F-16 ile katıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Mısır Uluslararası Hava Fuarı"na iki F-16 ile katılım sağlandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, fuarın 2-5 Eylül'de düzenlendiği hatırlatılarak, "Fuara, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızdan 152'nci Jet Filo Komutanlığı, 2 adet F-16 uçağıyla statik olarak katıldı." ifadesi kullanıldı.
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"Mısır Uluslararası Hava Fuarı" 2-5 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlendi. Fuara, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızdan 152'nci Jet Filo Komutanlığı, 2 adet F-16 uçağı ile statik olarak katıldı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/cPPDUI9iPu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2024