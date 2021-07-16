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Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale sürüyor.
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Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Burak Milli   | 16.07.2021
Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Fotoğraf: Burak Milli/AA

Hatay

Dün akşam saatlerinde ormanlık alanda nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda arazöz, su tankı, Orman İşletme personeli ve hava aracı sevk edildi.

Gece karadan müdahale edilen orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale sürüyor.

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