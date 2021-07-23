Euro
10.07
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,802.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’nin Güneysu ilçesinde cuma namazı kılacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’nin Güneysu ilçesinde cuma namazı kılacak.
logo
Gündem

Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü kutlandı

Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Lale Köklü Karagöz   | 23.07.2021
Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü kutlandı

Hatay

Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Tayfun Çağan ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya'ın Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tetikoğlu, burada şeref defterini imzaladıktan sonra, Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kuvayımilliye ruhuyla hareket eden Tayfur Sökmen ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını belirten Tetikoğlu, şunları kaydetti:

"Sizler Milli Mücadele'de ilk kurşunun sıkıldığı vatan toprağını müdafaa ederken bizlere de büyük bir sorumluluk bıraktınız. Bu milli bilinci sonsuza kadar yaşatacağımızdan emin olunuz. Göstermiş olduğunuz milli ve manevi mücadeleyi genç nesillere aktarmak vazifemiz olacaktır. Hatay'ın ana vatana katılması, bir şehrin vatan toprağına dahil olma arzusunu ve bu uğurda gösterilen sonsuz çabayı ifade ederken bizlere de kararlılığın ve mücadelenin nasıl olması gerektiğini göstermiştir. "

Daha sonra Antakya Şehitliği'nde devam eden programda, Vali Vekili Tetikoğlu ve beraberindekiler kabirlere karanfil bıraktı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dualar edilmesiyle program tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya, Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş grubundakilere vurulmasını onayladı
Sağlık Bakanı Koca: Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İtalya'da Kovid-19 salgınına yönelik OHAL yıl sonuna kadar uzatıldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü kutlandı

Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü kutlandı

Bayramda demirci ustalarının yüzü 'kelle paça ütücülüğü' ile gülüyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de mücadeleci takım kurmayı hedefliyor

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Eski Başbakan ve Meclis Başkanı merhum Yıldırım Akbulut'un ismi Erzincan Havalimanı'na verildi

Eski Başbakan ve Meclis Başkanı merhum Yıldırım Akbulut'un ismi Erzincan Havalimanı'na verildi
Mehmetçik'ten Meryem nineye bayram ziyareti

Mehmetçik'ten Meryem nineye bayram ziyareti