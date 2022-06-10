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Hatay'daki antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Burak Milli   | 10.06.2022
Hatay'daki antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Burak Milli/AA

Hatay

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir antrepoda dün çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Karaağaç ve Nardüzü mahalleleri sınırındaki bir firmaya ait içerisinde pamuk, kereste ve plastik ham madde bulunan antrepoda dün çıkan yangın sürüyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla alevleri söndürme çalışmalarına karadan başlayan ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünün helikopteriyle yangına dün havadan ve karadan müdahale edilmiş, ekipler, havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara vermişti.

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