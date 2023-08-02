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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Hatay'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mustafa Ünal Uysal, Salim Taş  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Hatay'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alahan Mahallesi'ndeki zeytinlik ve ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu ilgililere bildirdi.


İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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