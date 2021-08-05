Euro
10.14
Dolar
8.55
BIST 100
1,411.01
Altın
1,809.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yangın söndürme helikopterleri, Antalya’nın Gündoğmuş ilçesi Senir mahallesinin Karaisa mevkiinde bulunan havuzdan su alıyor
logo
Gündem

Hatay'da yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yangının kontrol altına alındığı ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı komanda birlikleri de destek veriyor. DETAYLAR EKLENDİ

Burak Milli,Mustafa Özer   | 05.08.2021
Hatay'da yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Mustafa Özer/AA

Hatay

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Dörtyol Kuzuculu mevkisinde dün orman yangını çıktığı anımsatıldı.

Yangının, Vali Rahmi Doğan koordinesindeki ekiplerin üstün gayreti sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.


Sabahın ilk ışıklarıyla soğutma çalışmalarına karadan devam eden ekiplere, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı komando birlikleri de destek veriyor.

Öte yandan, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar, bölgedeki personele su ve ayran dağıtıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere uluslararası seyahat listesini güncelledi
Japonya'da uzmanlardan Kovid-19'a karşı ülke geneli için olağanüstü hal çağrısı
Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyonu aştı
Fransa'da itfaiyeciler aşı zorunluluğuna karşı greve gidiyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Hatay'da yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay'da yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor

Yangın bölgelerine destek için yola çıkan Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi Çanakkale Boğazı'na ulaştı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangını Menteşe ilçesine ulaştı

Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesine ulaşan yangının ana binaya sıçramaması için uğraş veriliyor

Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesine ulaşan yangının ana binaya sıçramaması için uğraş veriliyor
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aydın'daki orman yangını nedeniyle bir mahalle kısmen tahliye edildi

Aydın'daki orman yangını nedeniyle bir mahalle kısmen tahliye edildi