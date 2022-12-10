Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü
Hatay'ın Antakya, Defne, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.
Hatay
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sis, akşamın ilk saatlerinden itibaren etkisini artırdı.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Kara yollarında sürücülerin dikkatli ve yavaş ilerlediği gözlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.