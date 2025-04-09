Hatay'da sahipsiz köpeklerin kadına saldırması güvenlik kamerasında
Hatay'ın Arsuz Belediyesi sınırlarında, yolda yürüyen kadının sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hatay
Karaağaç Mahallesi'nde yolda yürüyen kadına, çok sayıda sahipsiz köpek saldırdı.
Kendisini savunmak isteyen kadın, saldırı sırasında yere düştü.
Hafif yaralanan kadının yardımına, mahalle sakinleri koştu.
Vatandaşların müdahale etmesiyle sahipsiz köpekler uzaklaştı.
Bu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.