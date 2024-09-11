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Hatay'da ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ali Kemal Zerenli, Salim Taş  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
Hatay'da ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Karaali Mahallesi Fırnız Yaylası'ndaki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 7 arazöz ve 4 su tankerinin yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlere gece boyunca karadan müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.

Sabah saatlerinde bölgeye 4 helikopter de sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.


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