Dolar
18.22
Euro
18.25
Altın
1,715.60
ETH/USDT
1,636.60
BTC/USDT
20,370.00
BIST 100
3,222.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Salim Taş, Burhan Ateş   | 02.09.2022
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay

Gavur Höyüğü mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda personel sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında 1,7 milyon ton yük taşındı
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
TİM Başkanı Gültepe: Yıllıklandırılmış bazda 2022 ihracat hedefimize ağustos ayı itibarıyla ulaştık
Emine Erdoğan, Türkiye'de yetişkin engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezinin açılışını yaptı

Benzer haberler

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'nın Kula ilçesinde orman yangını çıktı

Hatay'da yağışlarla verimi artan üzümden 100 bin ton rekolte bekleniyor

Kaş'ta ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Kaş'ta ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya Kaş'taki orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Antalya Kaş'taki orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet